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Депутат из Голландии покинул группу Европарламента из-за позиции по России

Депутат в ЕП де Граф покинул группу «Идентичность и демократия» из-за позиции по России
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Депутат Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марсель де Граф покинул крайне правую группу ЕП «Идентичность и демократия», так как больше не мог терпеть ее «воинственную» позицию по отношению к России.

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Как написал голландский депутат у себя в Twitter, он больше не может терпеть попытки членов группы заставить его замолчать по поводу НАТО и Украины. По его словам, эта политическая группа пожертвовала своими принципами ради власти, но он на это не готов.

«Я выступаю за деэскалацию... между Россией и Украиной и хочу дистанцироваться от крайне воинственной позиции группы «Идентичность и демократия», — написал де Граф, призвав немедленно отменить санкции ЕС в отношении России, прекратить поставки оружия Украине и финансирование страны.

По его мнению, достичь мира и процветания можно только путем ведения конструктивного диалога. А сейчас за события на Украине «расплачиваются наши сограждане», отметил он.

Как рассказал де Граф, он планирует основать новую группу в ЕП, ключевыми пунктами программы которой станут отмена санкций против России, деэскалация на Украине, а также уважение автономности и идентичности стран-членов ЕС.

24 октября сообщалось, что власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России. Начиная с февраля правительство страны выдало уже 91 разрешение на освобождение от санкций ЕС против России.

6 сентября сообщалось, что власти Нидерландов разрешили ряду городов, в том числе Гааге, пользоваться контрактами, заключенными с дочерней компанией «Газпрома», как минимум до января 2023 года. Также из-за трудностей с поиском альтернативных поставщиков энергоресурсов некоторые городские советы в Нидерландах попросили правительство временно освободить их от санкций Евросоюза против РФ.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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