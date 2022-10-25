Сунак пообещал исправить ошибки прошлого правительства

Риши Сунак 25 октября в первом обращении в качестве премьер-министра Великобритании заявил, что предыдущее правительство допустило ошибки, которые он намерен исправить. Обращение Сунака к нации транслировали британские телеканалы.

«Некоторые ошибки были допущены. Они не исходили из плохих намерений. На самом деле наоборот. Но всё равно это были ошибки. И я был избран лидером партии и премьером, чтобы их исправить, и эта работа начинается незамедлительно», — сказал он.

Сунак также выразил признательность бывшей главе правительства Лиз Трасс, отметив ее попытки исправить экономическую ситуацию в Соединенном Королевстве.

Кроме того, новый премьер-министр пообещал объединить страну «не словами, а поступками». По его словам, он будет придерживаться манифеста правящей Консервативной партии и постарается вернуть доверие британцев.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. Он остался единственным претендентом на пост главы кабмина, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

Король Карл III уже назначил Сунака премьер-министром и поручил сформировать новое правительство. Ранее монарх также принял отставку Лиз Трасс с должности главы кабинета министров.

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.