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Взрыв произошел на заводе в Волгограде

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Фото: Соцсети
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На заводе по производству радиаторов отопления в Волгограде произошел взрыв. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает портал V1.

Предварительно, погиб один человек — 54-летний сотрудник предприятия. Также сообщается о госпитализации двух мужчин, которые получили ожоги.

Как заявили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в цехе предприятия произошел пожар — загорелась алюминиевая пыль. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

На месте происшествия работают спасатели, пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

Днем ранее пожар произошел в товарно-сырьевом цехе на заводе «Запсибнефтехим» в Тобольске. Площадь пожара составила 15 кв. м. На место оперативно прибыли экстренные службы — с огнем боролись 35 человек и 12 единиц техники. Уточняется, что причиной пожара стал взрыв газа.

В результате произошедшего пострадавших нет, угрозы экологии также не зафиксировано.

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