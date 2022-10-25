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Эксперт оценил просьбу Турции предоставить скидку на российский газ

Эксперт Гулиев: Турция исходя из своего положения пытается выжать максимум из взаимоотношений с РФ
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Турция исходя из своего положения пытается выжать максимум из взаимоотношений с Россией. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев, комментируя сообщение о том, что Анкара добивается скидки на газ из РФ и попросила «Газпром» отсрочить платежи.

Эксперт отметил, что Москва делает определенную ставку на Анкару.

«Возрастает геополитическая роль Турции в Европе и в самих отношениях с Россией, учитывая последние заявления руководства РФ и Турции о том, что Турция становится международным газовым хабом. Поэтому она может свои какие-то требования выдвигать», — объяснил он.

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Гулиев выразил мнение, что с российской стороны просьба об отсрочки платежа может быть поддержана. При этом он уточнил, что в публичном пространстве разговоров о скидках на газ из РФ нет, но они возможны за закрытыми дверями, в переговорах.

«Когда Европа и европейское население, государство и компании платят в разы больше, чем Турция, а турецкая сторона на этом фоне добивается скидки на российский газ — это, конечно, выигрышная позиция Реджепа Тайипа Эрдогана. Это повлияет в положительным ключе на его рейтинг в стране. Но это не единственная, не основная цель, для чего всё делается», — добавил эксперт.

Ранее 25 октября издание Financial Times со ссылкой на турецкого министра финансов и казначейства Нуреддина Небати написало, что Анкара добивается скидки на российский газ и попросила «Газпром» о возможности отсрочить платежи.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Турция — один из крупнейших получателей газа РФ. По его словам, вопросы поставки энергоносителя находятся на повестке дня. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Анкара злоупотребить своим положением, он уточнил, что «существует конъюнктура для торговли газом, никто не собирается выходить за грани разумного».

Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез днем 25 октября заявил о достижении принципиального соглашения с российской стороной о создании в Турции газового хаба. Он заявил, что турецкое правительство приступило к исполнению работы со своей стороны.

До этого, 9 сентября, агенство Bloomberg сообщило, что Эрдоган попросил президента России Владимира Путина сделать скидку на российский газ. 16 сентября телеканал A Haber рассказал, что Анкара начала переговоры с Москвой о дополнительных поставках газа в республику.

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