В Петербурге назвали искусственными сейсмособытия в Финском заливе у СП

Зафиксированные на прошлой неделе сейсмические события в Финском заливе, где приблизительно в том же районе проходит нитка газопровода «Северный поток» (СП), могут быть связаны с деятельностью человека. Об этом сообщил 25 октября начальник сейсмической станции «Пулково» Владимир Крумпан.

«Мы тоже зафиксировали [сейсмособытия]. <...> Это не тектонические события. Это не землетрясение. А что там было искусственное, я не берусь сказать. Что-то было, связанное с человеческой деятельностью, что-то типа взрывов, по-видимому, может, какие-то строительные работы, может быть, фарватер расчищают или еще что-нибудь», — рассказал он «РИА Новости».

Накануне стало известно, что финский сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе рядом с российскими Приморском и Выборгом. Толчки, которые не превышали магнитуды в 2 балла, были зафиксированы 20 и 21 октября

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов. России же отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что страну не допустили к расследованию, несмотря на то, что Российская Федерация — совладелец трубопроводной системы.

Между тем 10 октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что во время планового обследования газопровода «Северный поток» в 2015 году был обнаружен уничтожитель мин НАТО «Морская лиса». По его словам, взрывное устройство лежало в пространстве между трубопроводами. Тогда этот уничтожитель извлекли и обезвредили шведские силы, а транспортировку газа возобновили. В НАТО в свою очередь заявили, что уничтожитель мин якобы потерялся на учениях, указал Куприянов.