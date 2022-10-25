Названа оказавшаяся под угрозой исчезновения в ЕС отрасль экономики

Металлургическая промышленность может исчезнуть в странах Евросоюза. Об этом 24 октября сообщил новостной портал WNP.

Сталелитейным предприятиям Европы грозит банкротство из-за высоких цен на энергоносители и ужесточения правил по сокращению выбросов углекислого газа.

По данным ассоциации производителей стали Eurofer, в отрасли напрямую занято 310 тыс. работников и косвенно еще 2,2 млн человек. О грядущем кризисе в металлургии заявили профсоюзы Польши, Чехии и Словакии.

Для решения проблемы предлагается ограничить цены на топливо и пересмотреть политику Евросоюза по контролю за выбросами.

Накануне агентство Reuters сообщило, что пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти Евросоюза не вводить запрет на российский алюминий, так как соответствующие санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний.

В сентябре более 40 руководителей европейских металлургических групп в открытом совместном письме призвали лидеров ЕС принять экстренные меры, направленные на предотвращение деиндустриализации Европы из-за резкого роста цен на электроэнергию и газ.

Тогда же Евросоюз и США увеличили закупки алюминия и никеля из РФ вопреки логистическим проблемам, связанным с ситуацией на Украине, и намерению лишить Россию значительной части доходов. Общая стоимость импорта двух металлов с марта по июнь составила $1,98 млрд.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.