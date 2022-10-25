Фестиваль дынь в Ижевске оказался под угрозой отмены

В Ижевске могут отменить фестиваль дынь, запланированный на ближайшие дни. Решение примут из-за давки, образовавшейся на фестивале «Арбузник».

23 октября во время праздника в парке имени Горького жители Ижевска устроили битву за бесплатные арбузы. По словам гендиректора «Парков Ижевска» Сергея Буторина, которые приводит udm-info.ru, в компании не ожидали такого ажиотажа. Предыдущий праздник тыкв прошел спокойно. Буторин не исключал, что кто-то создал давку специально.

Ранее в «Парках Ижевска» заявили, что не несут ответственности за то, как ведут себя люди. Жители города выразили недовольство именно в адрес организаторов праздника. По их словам, следовало не выкладывать арбузы на землю, а выдавать их в виде призов за участие в конкурсах.

Ранее, 2 октября, сообщалось о том, что после футбольного матча в Индонезии возникла давка. Число погибших достигло 174. Еще 180 получили ранения.