Зеленский пообещал ЕС заместить российские энергоресурсы

Украина поможет Евросоюзу (ЕС) заместить российские энергоресурсы, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на международной донорской конференции по восстановлению Украины в Берлине.

По его словам, экспорт электроэнергии Украины потенциально составляет десятки гигаватт и будет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики. Благодаря этому ЕС якобы сможет заместить российские энергоресурсы, считает он.

При этом Зеленский обратил внимание на то, что в настоящее время в результате ракетных ударов в Украине разрушено более трети энергетического сектора.

Выступая на конференции, украинский президент не забыл напомнить своим европейским коллегам, что Украина еще не получила «ни цента» из $17 млрд, которые должны быть переданы в рамках плана быстрого восстановления страны.

Так, 20 октября, Зеленский сообщил, что в стране за день были уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры. Тогда он призвал граждан сократить потребление электричества.

Накануне директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Специалист отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

В тот же день заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как указал президент России Владимир Путин, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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