Врач рассказал об отличиях инсульта у женщин и мужчин

Инсульт у женщин встречается в более позднем возрасте, чем у мужчин. Об этом во вторник, 25 октября, главный внештатный специалист невролог Минздрава РФ и Москвы Николай Шамалов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Если посмотреть средний возраст у мужчин и женщин, то все-таки он у женщин будет побольше, то есть женщины чуть позже заболевают инсультом», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом, по его словам, инсульт с одинаковой частотой встречается у мужчин и у женщин.

Шамалов пояснил, что самыми частыми симптомами инсульта являются слабость в руке с одной стороны, асимметрия лица и речевые нарушения.

3 августа врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович перечислил полезные привычки, снижающие риск инсульта. По словам врача, зарядка и активный образ жизни в целом являются лучшей профилактикой инсульта. Шахнович указал, что проблемы с сосудами часто возникают из-за сидячего образа жизни.

Он посоветовал употреблять больше овощей и зелени, а также регулярно употреблять в пищу морепродукты и рыбу.