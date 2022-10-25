Поляки начали переходить на опасный бурый уголь для обогрева

В Польше жители массово скупают опасный для здоровья бурый уголь, чтобы обогревать дома. Об этом 24 октября сообщил польский портал Money.pl.

«Со старта продаж бурого угля в шахтах за 10 дней законтрактовано 7,5 т топлива», — говорится в публикации.

Отмечается, что если раньше этот сорт угля покупали самые бедные, то сейчас его скупают все, кто может. При этом, как отмечает автор статьи, в новейших печах использовать бурый уголь нельзя из-за угрозы возникновения аварий.

Кроме того, по словам экспертов, на которых ссылается издание, качество польского угля не соответствует экологическим нормам — он содержит 1,5% серы, что превышает границу нормы в 1,3%. Помимо негативного влияния на систему отопления, это также вредит здоровью людей.

Между тем, подчеркивается в статье, власти пытаются перебросить все проблемы на простых граждан.

Накануне польская газета Wyborcza написала, что активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра страны Матеуша Моравецкого в Катовицах. Издание отметило, что на такие меры активисты пошли из-за того, что они уже на протяжении двух месяцев каждый понедельник пытаются встретиться с Моравецким в его офисе, чтобы обсудить дефицит угля и растущие на него цены.

Ранее, 7 октября, в Варшаве возмущенные высокими счетами за электроэнергию жители устроили массовую акцию протеста. Мероприятие прошло под лозунгом «Дальше только тьма». Его организаторами выступили Союз польских городов и Союз польских районов.

До этого, 28 сентября, Моравецкий предупредил поляков о тяжелой зиме. Он указал, что Польша является наиболее зависимым получателем электрической и тепловой энергии и власти страны сделают всё возможное, чтобы жители страны пострадали как можно меньше.

Между тем, как сообщил в том же месяце исследовательский центр CBOS, 46% жителей Польши обогревают свои дома углем, но только у 9% из них достаточно запасов на весь отопительный сезон, а у большинства (40%) — совсем нет запасов.

Польша и другие европейские страны столкнулись с рекордным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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