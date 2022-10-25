Реклама
Прямой эфир
Армия
Стремоусов заявил о стабильной ситуации на херсонском направлении
Интернет
Мессенджер WhatsApp заработал после сбоя
Армия
ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Мир
Макрон попросил папу римского обсудить с Путиным ситуацию на Украине
Политика
В Кремле назвали глупостью идею стены на границах России и Евросоюза
Мир
США рассматривают возможность отправки на Украину ЗРК HAWK
Мир
Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию замороженных российских активов
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником
Мир
Премьер Новой Зеландии не смогла долететь до Антарктиды из-за непогоды
Мир
Турция попросила о скидке на российский газ у «Газпрома»
Армия
Более 120 военных ВСУ уничтожено за сутки на краснолиманском направлении
Мир
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании
Сюжет:

Поляки начали переходить на опасный бурый уголь для обогрева

Money.pl: поляки начали переходить на более опасный бурый уголь для обогрева
0
Фото: TASS/Federico Gambarini/dpa
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше жители массово скупают опасный для здоровья бурый уголь, чтобы обогревать дома. Об этом 24 октября сообщил польский портал Money.pl.

Загнали в уголь: какие страны дадут второй шанс каменному топливу
Вопросы экологии отступают на задний план

«Со старта продаж бурого угля в шахтах за 10 дней законтрактовано 7,5 т топлива», — говорится в публикации.

Отмечается, что если раньше этот сорт угля покупали самые бедные, то сейчас его скупают все, кто может. При этом, как отмечает автор статьи, в новейших печах использовать бурый уголь нельзя из-за угрозы возникновения аварий.

Кроме того, по словам экспертов, на которых ссылается издание, качество польского угля не соответствует экологическим нормам — он содержит 1,5% серы, что превышает границу нормы в 1,3%. Помимо негативного влияния на систему отопления, это также вредит здоровью людей.

Между тем, подчеркивается в статье, власти пытаются перебросить все проблемы на простых граждан.

Накануне польская газета Wyborcza написала, что активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра страны Матеуша Моравецкого в Катовицах. Издание отметило, что на такие меры активисты пошли из-за того, что они уже на протяжении двух месяцев каждый понедельник пытаются встретиться с Моравецким в его офисе, чтобы обсудить дефицит угля и растущие на него цены.

Ранее, 7 октября, в Варшаве возмущенные высокими счетами за электроэнергию жители устроили массовую акцию протеста. Мероприятие прошло под лозунгом «Дальше только тьма». Его организаторами выступили Союз польских городов и Союз польских районов.

До этого, 28 сентября, Моравецкий предупредил поляков о тяжелой зиме. Он указал, что Польша является наиболее зависимым получателем электрической и тепловой энергии и власти страны сделают всё возможное, чтобы жители страны пострадали как можно меньше.

Между тем, как сообщил в том же месяце исследовательский центр CBOS, 46% жителей Польши обогревают свои дома углем, но только у 9% из них достаточно запасов на весь отопительный сезон, а у большинства (40%) — совсем нет запасов.

Польша и другие европейские страны столкнулись с рекордным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022