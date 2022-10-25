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Киргизский Айыл Банк приостановил обслуживание российских карт «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Государственный банк Киргизии Айыл Банк приостановил обслуживание российских платежных карт «Мир». Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«ОАО «Айыл Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание платежных карт в рамках НСПК «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту рамках НСПК на платежные карты эмитированные ОАО «Айыл Банк», — говорится в сообщении.

18 октября стало известно что еще два киргизских банка — Дос-Кредобанк и Бакай-банк — также приостановили проведение операций с российскими картами «Мир». С 4 октября перестал обслуживать карты «Мир» и киргизский банк «Компаньон», который занимает девятое место по объему активов в этой стране.

23 сентября сообщалось, что обслуживание карт «Мир» было прекращено и в кредитных организациях Узбекистана по «техническим причинам».

Использование российской платежной системы «Мир» прекратили в конце сентября и несколько турецких государственных банков. При этом газета Aydınlık сообщила, что обсуждается возможность использования турецкой платежной системы Troy.

До этого, 15 сентября, минфин США сообщил, что Вашингтон готов вводить санкции против стран за поддержку использования российской платежной системы «Мир» за пределами РФ. Отмечалось, что такие действия будут восприниматься как попытка обойти санкции против России в своих интересах.

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