Женщина пострадала при пожаре в пятиэтажке в Хабаровске

В Хабаровске в результате пожара в пятиэтажном жилом доме пострадала женщина. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел около полудня 25 октября в доме № 24 по улице Ворошилова. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на третьем этаже шел дым, в самом помещении горели вещи.

Из дома были эвакуированы 10 человек, еще одного жильца сотрудники МЧС спасли при помощи индивидуального спасустройства. Одна из женщин после осмотра медиками была госпитализирована.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Примерно в это же время пожар произошел в многоэтажном доме в Красноярске. Из дома были эвакуированы 43 человека, в том числе семеро детей. В результате пострадал маленький мальчик, который находился в соседней квартире и надышался угарным газом.