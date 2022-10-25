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Вучич заявил об опасениях обострения конфликта на Украине

Президент Сербии Вучич заявил, что боится обострения конфликта на Украине
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Президент Сербии Александр Вучич заявил об опасениях эскалации украинского конфликта и ухудшения ситуации. Об этом он сообщил 25 октября в ходе выступления на открытии завода около города Лесковац, пишет газета Danas.

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По словам, политика, он надеется на улучшение, но этого не происходит.

«Боюсь, что будет только хуже. Проблема в том, что никто не хочет компромисса, все хотят поражения противоположной стороны. Пока вещи не станут яснее, а скоро это не произойдет, боюсь, конфликт будет всё тяжелее и ситуация у нас ухудшится», — сказал сербский лидер.

23 октября Вучич назвал идеальным штормом размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США. Политик отметил, что что ему ясно, «как это будет развиваться дальше и как отразится на Сербии».

В сентябре он рассказал, что страны Европы при поддержке США и Турции требуют от Белграда сделать выбор между Западом и Россией. По его словам, западные страны утверждают, что экономика России «исчезает», а успех находится на стороне Запада.

Как добавил сербский лидер, разговор с представителями Запада был нелегкий. Собеседники заявили, что «Европа должна защищаться», поэтому страны должны определиться, с какой стороны они будут находиться.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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