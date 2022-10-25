Санитарные власти Башкирии опровергли наличие вибрионов холеры в воде

В Роспотребнадзоре Башкирии опровергли информацию о наличии вибрионов холеры в питьевой воде. Подобные данные распространяются в соцсетях и месенджерах. Их в ведомстве назвали ложью.

Специалисты рассказали, что за тем, насколько безопасна вода, которую подают жителям в водопровод, ведется усиленный контроль. Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим и прочим нормам.

ИА «МедиаКорСеть» отмечает, что именно из-за такого пристального внимания к качеству воды в России уже многие годы не фиксируется случаев холеры, кроме единичных, которые являются завозными.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что в Ливане количество случаев заражения холерой за несколько дней выросло до 169. Главным очагом заражения является стала провинция Аккар на севере страны, где в начале октября был зарегистрирован первый случай холеры за последние 30 лет.