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Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Об этом 25 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, газ уже начали подавать в Бердянск.

«Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домах. В тепле уже находится 3 тыс. жителей города», — сообщил «РИА Новости» Рогов.

Ожидается, что после Бердянска газом обеспечат предприятиям и дома Мелитополя, а затем и другие населенные пункты региона.

Киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение не подконтрольной части региона.

Запорожская и Херсонская области, а также республики Донбасса вошли в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

После этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса новых регионов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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