Ледостав установился на малых реках в Амурской области

В Амурской области на северных малых реках начал формироваться лед. Об этом сотрудник Амурского гидрометцентра Елена Печкина рассказала в эфире ГТРК «Амур».

По ее словам, на реках наблюдаются ледовые явления, забереги и шугоход.

Однако, как уточняет Амурская Служба Новостей, в районе Благовещенска лед на реках образовываться не спешит. Температура воды в Амуре сегодня составляет +2 градуса, в Зее чуть больше — +2,9 градуса.

Ранее 25 октября «Известия» сообщали, что в северных регионах России продолжает бушевать непогода. В Якутии снегом замело дороги, не лучше обстоят дела и в Красноярске.

Кроме того, с 24 октября похолодание ожидается в Приморском крае. По ночам вероятны заморозки до –10 градусов.