Песков поддержал предложение Макрона о разговоре папы римского и Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал 25 октября предложение президента Франции Эммануэля Макрона папе римскому Франциску поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

«Если это всё в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это (предложение Макрона. — Ред.) можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Москва готова обсуждать конфликт на Украине с США, Францией и Ватиканом, Россия открыта для всех контактов.

«Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Макрон попросил понтифика позвонить Путину, а также патриарху Кириллу и президенту США Джо Байдену для урегулирования украинского конфликта. Так, Макрон призвал главу Римско-католической церкви «содействовать установлению мира на Украине». Также он считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине.

2 октября Франциск призвал Путина и президента Украины Владимира Зеленского перейти к мирным переговорам. В частности, Зеленского папа римский призвал быть открытым к серьезным предложениям мира, а «всех остальных представителей международного сообщества» призывал «сделать всё, что в их силах, чтобы положить конец боевым действиям, не вступая в опасную эскалацию и поддерживая диалог».

До этого, 28 сентября, папа римский во время встречи со своими собратьями из Ордена иезуитов в Казахстане заявил, что конфликт РФ и Украины спровоцирован внешними факторами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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