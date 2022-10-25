Врач назвал самые частые причины возникновения проблем с давлением

Артериальная гипертензия — опасное заболевание. Это основная причина инвалидности и смертности в мире, рассказал во вторник, 25 октября, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист отметил, что в мире от артериальной гипертензии страдают более миллиарда человек и в последнее время болезнь молодеет.

«Врачи связывают этот факт с неправильным образом жизни и повышением стрессовых факторов», — сказал Тяжельников в беседе с Lenta.Ru.

По словам медика, организм часто реагирует изменением артериального давления на перемену погоды, на снижение или повышение атмосферного давления, которое воздействует на сосуды человека. Кроме того, давление может повышаться вследствие физической нагрузки или стресса.

«Сильнее всего реагируют люди, у которых уже есть предпосылки или хронические заболевания. Артериальная гипертензия развивается вследствие ишемической болезни сердца, сахарного диабета, болезней почек, избыточного веса, длительного употребления алкоголя, курения, регулярного недосыпания, малоподвижного образа жизни и даже от употребления некоторых продуктов», — подчеркнул Тяжельников.

Он добавил, что болезнь коварна тем, что повышает риск заболеваний сердца, головного мозга, почек. Чтобы не пропустить начало заболевания, следует регулярно прислушиваться к своему состоянию и измерять артериальное давление в целях профилактики.

Как правило, о скачке давления сигнализирует своеобразная боль в затылочной части головы, ощущение пульсирования, головокружение. Кто-то может испытывать озноб или тошноту.

Ранее в этот день заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова предупредила, что без соли организм человека не способен функционировать, так как хлорид натрия участвует во многих обменных процессах. Однако избыток соли может привести к развитию различных заболеваний — от ожирения до остеопороза.

Около 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на так называемую скрытую соль — ту, что содержится в обработанных пищевых продуктах (хлеб, печенье, колбасы и т.д.), передает RT.

21 октября главврач клиники профессора Калинченко, кардиолог Леонид Ворслов рассказал, что пульс человека может рассказать о различных проблемах со здоровьем.

Так, завышенный пульс может говорить о дефиците железа в организме. Если пульс видно визуально — например, на шее, это признак повышенного давления, сообщает телеканал «360».