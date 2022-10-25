Премьер-министр Норвегии выступил против изоляции России

Западу не нужно изолироваться от России, а нужно начать прямое общение даже в исключительно сложной политической обстановке. Об этом 25 октября заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — цитирует Стёре телекомпания NRK.

Глава норвежского правительства также добавил, что отсутствие диалога между Европой и Россией ослабляет возможность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как отметил Стёре, нынешняя политическая ситуация в мире, по его мнению, является самой сложной со времен Второй мировой войны.

Накануне, 24 октября, первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон заявил, что Норвегия продолжит поставлять Украине оружие. Соответствующим образом Петерссон ответил на заявление заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова, сделанное во время встречи с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле.

Титов отметил, что поставки вооружения Осло Киеву затягивают конфликт на Украине, приводя к новым жертвам.

Также в статье газеты Aftonbladet указали на существующую напряженность между Норвегией и Россией, усилившуюся в последние месяцы.

В частности, в норвежском городе Нурланн задержали двоих граждан России по подозрению в съемке военных объектов. Сообщалось, что сами задержанные утверждают, что они обычные туристы. Между тем расследование этого инцидента будет передано в полицейскую службу безопасности Норвегии.

Кроме того, 19 октября на Шпицбергене полиция также задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.

До этого, 26 августа, сообщалось о том, что Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Так, Норвегия запрещает покупку, ввоз и передачу в страну золота из России.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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