Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 25 февраля. Отследить ход продвижения российских войск, а также посмотреть карту военных действий на 24 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении противник атаковал позиции российских войск, огнем российской артиллерии было нанесено поражение, уничтожено более 30 украинских военнослужащих.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России в Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.

ВС РФ отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении, за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили более 120 украинских военных на краснолиманском направлении.

Конашенков также сообщил, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ, попытавшимся атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки, уничтожено более 30 украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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