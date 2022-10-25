Реклама
Прямой эфир
Армия
Стремоусов заявил о стабильной ситуации на херсонском направлении
Интернет
Мессенджер WhatsApp заработал после сбоя
Армия
ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Мир
Макрон попросил папу римского обсудить с Путиным ситуацию на Украине
Политика
В Кремле назвали глупостью идею стены на границах России и Евросоюза
Мир
США рассматривают возможность отправки на Украину ЗРК HAWK
Мир
Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию замороженных российских активов
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником
Мир
Премьер Новой Зеландии не смогла долететь до Антарктиды из-за непогоды
Мир
Турция попросила о скидке на российский газ у «Газпрома»
Армия
Более 120 военных ВСУ уничтожено за сутки на краснолиманском направлении
Мир
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 25 октября

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 25 февраля. Отследить ход продвижения российских войск, а также посмотреть карту военных действий на 24 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении противник атаковал позиции российских войск, огнем российской артиллерии было нанесено поражение, уничтожено более 30 украинских военнослужащих.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России в Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.

ВС РФ отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении, за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили более 120 украинских военных на краснолиманском направлении.

Конашенков также сообщил, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ, попытавшимся атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки, уничтожено более 30 украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022