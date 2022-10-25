Курьеры-партнеры Delivery Club получат бесплатную страховку

«Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнеров Delivery Club от несчастных случаев. Данная опция доступна в рамках «программы заботы» от «Яндекса», сообщает пресс-служба компании.

Страховка действует автоматически, когда курьер-партнер начинает доставлять заказы через «Яндекс Про». Если в это время он получит травму или заболеет и какой-то период не сможет доставлять заказы, страховая компания компенсирует ему потерю дохода. Для оформления выплаты нужно обратиться в службу поддержки, собрать необходимые документы и подать их в страховую.

«Еще курьер-партнер может приобрести полис добровольного страхования на случай болезни, а «Яндекс» компенсирует до 100% стоимости полиса. Это действует для тех курьеров, кто тратит на доставку определенное количество часов в месяц и не нарушает стандарты сервисов», — добавили в компании.

В рамках «программы заботы» курьеры также могут обратиться за юридической помощью, получить скидки на образовательные курсы и льготы на аренду и ремонт велосипедов.

Сейчас программа работает в некоторых российских городах, однако в скором времени станет доступна по всей стране.

Летом игроки рынка доставки разработали принципы сотрудничества с курьерами. Компании договорились наиболее полно информировать доставщиков об изменениях условий партнерства, помогать им в спорных ситуациях с ресторанами и клиентами, принимать меры по велобезопасности, разрабатывать для курьеров социальные и образовательные программы, а также инвестировать в зоны отдыха для них. Так, «Яндекс» в этом году запустил проект «Дружелюбные рестораны», в которых доставщики могут отдохнуть, бесплатно попить чай и, например, пообедать со скидкой.