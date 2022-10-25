Ребенок пострадал при пожаре в многоэтажке в Красноярске

В Красноярске в результате пожара в многоквартирном доме пострадал ребенок. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.

Информация о возгорании поступила в ведомство 25 октября около 11:30. На 12-м этаже дома по улице Норильской загорелся балкон, однако огонь быстро перекинулся в комнату, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Из дома были эвакуированы 43 человека, в том числе семеро детей. В результате пострадал маленький мальчик, который находился в соседней квартире и надышался угарным газом. Малыша доставили в больницу и госпитализировали.

Ликвидация пожара заняла примерно 40 минут. В тушении были задействованы 17 человек и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

24 октября пожар произошел в многоквартирном доме в районе Соломенное в Петрозаводске. Из горящей квартиры были спасены два человека.