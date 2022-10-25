Автомобиль сына главы Минпромторга попал в ДТП на юго-востоке Москвы

Сын главы Минпромторга Дениса Мантурова попал в ДТП на юго-востоке Москвы.

По данным «Известий», авария произошла на Краснодарской улице. Сын главы Минпромторга — Евгений — остался на месте аварии и дождался сотрудников ГИБДД.

По информации источника, в результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка автобуса. Она получила травмы при падении из-за аварии. По предварительным данным, у женщины перелом руки. Она уже госпитализирована в медицинское учреждение.

В июле текущего года разбился в аварии на мотоцикле начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко. ДТП произошло в центре Москвы. Сотрудник МЧС получил перелом основания черепа и скончался от полученных травм в больнице.