Жилой дом разрушен в Сватово в результате удара ВСУ

Жилой дом разрушен в населенном пункте Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили во властных структурах ТАСС.

«Около 12:50 был прилет в Сватово. Ориентировочно, удар пришелся по центру города, украинские снаряды упали возле администрации, разрушен частный жилой дом», — говорится в сообщении.

Предположительно, было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, жертв нет.

Ранее в этот день представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что два жилых дома в городе Золотое-2 в ЛНР разрушены в результате обстрелов ВСУ.

Кроме того, отмечалось, что за прошедшие сутки было зафиксировано пять обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское.

Ранее, 24 октября, ВФУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в ЛНР, вследствие чего было разрушено здание железнодорожного вокзала.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».