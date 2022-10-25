Водитель внедорожника насмерть сбил велосипедиста в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в результате наезда внедорожника погиб велосипедист. Об этом сообщает региональное УГИБДД России.

Авария произошла 24 октября на улице Транзитной. По предварительным данным, 39-летний водитель Toyota Land Cruiser допустил наезд на 46-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части, пишет ИА SakhalinMedia.

В результате ДТП мужчина-велосипедист получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи. По факту гибели человека организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Вечером того же дня в Красноярском крае 47-летний водитель Toyota при обгоне выехал на обочину и сбил 15-летнего мальчика, который шел по краю проезжей части. Подросток погиб на месте.