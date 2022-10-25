Эксперт оценил перспективы обновления банкоматов в России

Российские банки были готовы к прекращению обслуживания банкоматов иностранными брендами, поэтому делают ставки на отечественные разработки, которые уже есть на рынке. Об этом 25 октября рассказал «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Эксперт уточнил, что около 60% банкоматов произведены в США, далее по объемам идут корейские, китайские и японские производители. При этом обслуживание прекратили лишь американские бренды.

Тараповский подчеркнул, что еще в прошлом году Россия начала разработку собственного банкомата со своей операционной системой.

«В перспективе одного года – двух лет к обновлению более крупных купюр весь «парк» банкоматов будет обновлен и потребитель не столкнется с какими-либо проблемами со снятием или получением купюр нового образца», — считает он.

Накануне стало известно, что только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. Как рассказали «Известиям» в Ассоциации банков России, проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с рынка РФ.

Центробанк ранее планировал в 2022 году заменить банкноты в 100 рублей, в следующем — тысячные и пятитысячные, а остальные номиналы — каждый последующий год. В Ассоциации банков России предложили запустить в оборот все банкноты не раньше 2024 года, чтобы ситуация с банкоматами к этому времени успела разрешиться.

Регулятор отметил, что проводить оценку готовности оборудования к приему новой банкноты пока преждевременно, в активное обращение купюры будут поступать по мере готовности банковской инфраструктуры.