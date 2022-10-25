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Эксперт оценил перспективы обновления банкоматов в России

Эксперт Алексей Тараповский: российские банки делают ставки на отечественные разработки банкоматов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российские банки были готовы к прекращению обслуживания банкоматов иностранными брендами, поэтому делают ставки на отечественные разработки, которые уже есть на рынке. Об этом 25 октября рассказал «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

От купюр: банкоматы в России не готовы принимать новые сторублевки
Как санкции могут повлиять на выпуск обновленных банкнот

Эксперт уточнил, что около 60% банкоматов произведены в США, далее по объемам идут корейские, китайские и японские производители. При этом обслуживание прекратили лишь американские бренды.

Тараповский подчеркнул, что еще в прошлом году Россия начала разработку собственного банкомата со своей операционной системой.

«В перспективе одного года – двух лет к обновлению более крупных купюр весь «парк» банкоматов будет обновлен и потребитель не столкнется с какими-либо проблемами со снятием или получением купюр нового образца», — считает он.

Накануне стало известно, что только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. Как рассказали «Известиям» в Ассоциации банков России, проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с рынка РФ.

Центробанк ранее планировал в 2022 году заменить банкноты в 100 рублей, в следующем — тысячные и пятитысячные, а остальные номиналы — каждый последующий год. В Ассоциации банков России предложили запустить в оборот все банкноты не раньше 2024 года, чтобы ситуация с банкоматами к этому времени успела разрешиться.

Регулятор отметил, что проводить оценку готовности оборудования к приему новой банкноты пока преждевременно, в активное обращение купюры будут поступать по мере готовности банковской инфраструктуры.

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