Тела двух пропавших рыбаков обнаружили в водоеме в Приамурье

В Шимановском районе Амурской области в водоеме обнаружили тела двух рыбаков, поиски которых велись последние три дня. Об этом сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

В поисковой операции, проводимой на дамбе в Малиновке, были задействованы спасатели, сотрудники полиции и местные жители, пишет ИА PriamurMedia.

«Первые два дня поиски велись по всей протяженности водоема. Для обнаружения под водой использовали эхолот и подводную камеру. <…> Когда обследование не принесло результатов, администрацией населенного пункта было принято решение спустить воду с дамбы и продолжить поиски», — говорится в сообщении Амурского центра ГЗ и ПБ.

Меры помогли снизить уровень воды на 40 см, глубина водоема составила примерно 1,7 м. После этого на воду спустили две лодки и продолжили поиски. Утонувших рыбаков обнаружили в 10 м от берега: первого мужчину нашли местные жители, второго — с помощью эхолота спасатели.

Сейчас спасатели вновь выехали на поиски. На сей раз пропал мужчина на реке Зея в районе села Усть-Ивановка под Благовещенском.