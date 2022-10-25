Более 2 млн автомобилей экспортированы из Китая с начала года

Экспорт собранных в Китае автомобилей с начала 2022 года превысил 259,8 млрд юаней. Цифра эквивалента $36,5 млрд. Поставка на внешние рынки составила в сумме 2,11 млн машин, передает телеканал «Известия». Показатель на 67,1% превысил данные за аналогичный период 2021 года. На европейский рынок вышли уже более 10 китайских автомобильных марок. Большим спросом пользуются электромобили. Многие производители электрокаров заходят на рынок Европы через Норвегию.

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