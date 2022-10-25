Бесплатный проезд на поездах для школьников из новых регионов РФ поддержали

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал во вторник, 25 октября, предложение сделать бесплатным проезд на поездах дальнего следования для школьников из новых регионов до 2024 года включительно.

«Очень здравое предложение. Его реализация не станет обременительной для российского бюджета, но при этом заметно облегчит интегрирование новых регионов в состав России», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, любая дополнительная забота о детях со стороны государства и, как следствие, снижение финансовой нагрузки на семьи с детьми станут «серьезным подспорьем».

Ранее в этот день депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести бесплатный проезд на поездах дальнего следования для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По его мнению, он должен быть пролонгирован до 2024 года включительно, сообщает телеканал «360».

По мнению парламентария, бесплатный проезд должен действовать вне зависимости от сезона. Это поможет семьям из новых регионов сэкономить на поездках детей на отдых и санаторно-курортное лечение, передает «Федеральное агентство новостей».

ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав РФ по итогам референдумов в регионах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

21 октября Минтранс сообщил, что школьники из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в возрасте от 10 до 17 лет получат скидку 50% на билеты на поезда дальнего следования. Скидка будет действовать о время учебного года — с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Уточняется, что для оформления проездных документов справка с места учебы не требуется, она будет нужна при посадке в поезд.

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