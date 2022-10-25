Реклама
Прямой эфир
Армия
Стремоусов заявил о стабильной ситуации на херсонском направлении
Интернет
Мессенджер WhatsApp заработал после сбоя
Армия
ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Мир
Макрон попросил папу римского обсудить с Путиным ситуацию на Украине
Политика
В Кремле назвали глупостью идею стены на границах России и Евросоюза
Мир
США рассматривают возможность отправки на Украину ЗРК HAWK
Мир
Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию замороженных российских активов
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником
Мир
Премьер Новой Зеландии не смогла долететь до Антарктиды из-за непогоды
Мир
Турция попросила о скидке на российский газ у «Газпрома»
Армия
Более 120 военных ВСУ уничтожено за сутки на краснолиманском направлении
Мир
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании

Песков про просьбу Турции предоставить скидку на газ

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022