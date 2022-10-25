«Укрэнерго» ограничила подачу электроэнергии в Одессе и области

Компания «Укрэнерго» ограничила поставки электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей Одессы и Одесской области. Об этом сообщил во вторник, 25 октября, глава областной администрации Максим Марченко.

«Сегодня «Укрэнерго» ввела в Одесской области график стабилизационных отключений для всех — и бытовых, и промышленных клиентов, как в городе Одесса, так и в Одесской области. Это необходимо для избежания аварий», — написал Марченко в своем Telegram-канале.

Он призвал предпринимателей воздерживаются от использования наружного освещения в офисах, а жителей региона ограничить использование электроприборов, особенно во время пиковой нагрузки.

Об ограничении поставок электроэнергии также сообщают во Львовской и Днепропетровской областях.

Так, по словам главы областной военной администрации Львовской области Максима Козицкого, в области начались веерные аварийные отключения. Он пояснил, что от плановых они отличаются тем, что, когда они состоятся и сколько продлятся, спрогнозировать трудно. Поэтому отдельного графика со временем и населенным пунктом, где не будет электроэнергии, нет.

Ранее в этом месяце «Укрэнерго» временно ограничивала поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, который прошел в тот же день, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, президент упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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