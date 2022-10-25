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Эксперт рассказал о проблемах в подготовке специалистов цифрового права

Юрист Полежаев рассказал об актуальных проблемах в подготовке кадров по цифровому праву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В современном обществе начинает быть актуальным понятие цифрового права и специалисты данного направления становятся очень востребованными, однако в образовательной системе пока еще не до конца понимают, каким образом их готовить. Как рассказал 25 октября кандидат юридических наук, доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий в праве Исследовательского центра частного права имени Алексеева Олег Полежаев, в данном вопросе необходимо понимать, как будет строиться институт цифровых отношений.

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«Существовать-то цифровое право существует, осталось понять, что оно собой представляет, и как мы должны его квалифицировать. Как минимум, я убежден, что мы не должны от него отставать так сильно, как мы отстаем сейчас. Потому что, как окончательно сложится институт цифровых отношений, мы не знаем, но мы уже хотя бы можем понять, на каких принципах он будет строиться», — цитирует специалиста РАПСИ.

Цифровой юрист, по оценке Полежаева, должен формировать понимание специфики взаимодействия в цифровой среде и уже исходя из этого предлагать соответствующие советы. Однако при этом он должен хорошо знать основу классического права.

«Востребованы те, кто могут точно понимать, что происходит в сегодняшнем дне. Потому что у нас нарушены механизмы передачи информации, ее проверки, актуализации, достоверности», — отметил эксперт.

Исследовательский центр частного права проводит большую работу в данном направлении. Как рассказал Полежаев, ни одна из законодательных инициатив, которая в той или иной сфере касается цифровизации, не проходит мимо учреждения.

«Мы оказываем самое непосредственное содействие, выступая как эксперты, как специалисты, которые понимают специфику, и как те, кто могут предложить варианты решений и оптимальных моделей. И вот это наша основная задача на сегодняшний день», — резюмировал он.

Ранее, 7 октября, стало известно, что за утечку или разглашение персональных данных можно получить компенсацию. Речь идет о возмещении убытков или компенсации морального вреда в судебном порядке. Как рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты (ОП) России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, чем более развитым в цифровом плане становится общество, тем чаще случаются разнообразные утечки, «сливы» и преступления, связанные с личными данными, и от этого никто не застрахован.

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