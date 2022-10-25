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FAW представит в Россию топовую комплектацию кроссовера Bestune T77

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Фото: FAW
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Компания FAW намерена представить для российского рынка новую комплектацию кроссовера Bestune T77 — Prestige Plus. Об этом 25 октября «Известиям» сообщила пресс-служба компании.

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Ключевое отличие версии Prestige Plus от других комплектаций машины кроется в наличии функции кругового обзора на 360°. Он обеспечивается за счет работы камер, которые встроены в боковые зеркала автомобиля.

Такая опция позволит более комфортно осуществлять парковку, а также безопасно передвигаться в ограниченных городских пространствах.

Переднеприводный FAW Bestune T77 для российского рынка оснащается полуторалитровым двигателем с турбонаддувом мощностью 160 л.с., который сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой, либо c 7-ступенчатым «роботом».

По мнению маркетологов марки новая версия модели Prestige Plus в ближайшее время заменит комплектацию Prestige. Цена FAW Bestune T77 в комплектации Prestige Plus составит 2 332 000 рублей без учета скидок и акций.

24 октября стало известно, что кроссоверы Haval F7 и F7x, которые производятся на российском заводе Great Wall в Тульской области, будут нести службу в российских силовых структурах. Согласно опубликованному Росстандартом Одобрению типа транспортного средства, ОТТС, китайские кроссоверы Haval моделей F7 и F7x, получат модификации для Минобороны, Росгвардии, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Переоборудованием автомобилей для нужд силовых ведомств займется компания «СТ Нижегородец».

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