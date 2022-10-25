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Названа стоимость проезда по М-12 из Нижнего Новгорода в Москву

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В компании «Автодор» определили стоимость проезда по платным участкам трассы М-12 из Нижнего Новгорода в Москву. Он обойдется в 1650 рублей. До Казани нижегородцы смогут доехать на легковых автомобилях за 1550 рублей.

ИА «НьюсНН» отмечает, что размер оплаты является предварительным, он должен быть утвержден.

Ранее сообщалось, что проезд по всей трассе владельцам легкового транспорта обойдется в 3 тыс. рублей.

Участок М-12 из Москвы до Арзамаса Нижегородской области планируют открыть в сентябре 2023 года.

8 сентября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин предложил назвать трассу М-12 «Евразия». Ранее президент России Владимир Путин предложил выбрать название для трассы М-12.

Глава государства 8 сентября дал старт автомобильному движению на трассах М-12 и М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Трасса М-12, ведущая в Казань и далее в Екатеринбург, станет продолжением Московского скоростного диаметра на востоке.

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