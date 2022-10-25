Иномарка насмерть сбила школьника на обочине в Красноярском крае

В городе Боготол Красноярского края выехавшая на обочину иномарка насмерть сбила школьника. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наезд произошел вечером 24 октября на улице Линейной. По предварительным данным, 47-летний водитель Toyota при обгоне выехал на обочину и сбил 15-летнего мальчика, который шел по левому краю проезжей части в попутном потоку направлении.

В результате ДТП школьник получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Обстоятельства смертельного наезда устанавливаются.

22 октября в Москве водитель Audi A6 насмерть сбил на переходе женщину с ребенком. По словам очевидцев, автомобилист был настолько пьян, что сначала не заметил, что кого-то сбил. Притормозить лихача смог припаркованный автомобиль, в который он врезался, после того как сбил пешеходов. 24 октября суд арестовал мужчину до 22 декабря 2022 года.