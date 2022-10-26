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Эксперт назвал преимущества ультразвуковых зубных щеток

Эксперт Азатьян рассказал о преимуществах ультразвуковых зубных щеток
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Frank Röder
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Эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал «Известиям», в чем особенность ультразвуковых зубных щеток и кому они подходят.

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«Стоит понимать, что ультразвук значительно сильно распространяется в тканях организма. Как пример — именно ультразвук используют для лечебных целей, а также для УЗИ. В стоматологии ультразвук имеет свойство отлично очищать поверхность, а это его ценность и, следовательно, частое использование в практике», — пояснил специалист.

Он рассказал, что электрическая зубная щетка осуществляет пульсирующие и выметающие движения по механическому типу, тогда как главной функцией ультразвуковой щетки является импульс колебаниями. Чистка зубов при помощи ультразвуковой щетки происходит за счет волны, которая проходит через пьезокерамику, встроенную в корпус щетки или же на насадку. Таким образом происходит своего рода терапевтическая вибрация, уточнил Азатьян.

К числу плюсов ультразвуковой щетки специалист отнес обезболивающий эффект, предотвращение воспаления десен, разрушение бактерий и зубного налета, очищение зубов за счет глубокого проникания в труднодоступные места ротовой полости, а также полное антибактериальное действие на полость рта.

Пользоваться ультразвуковой щеткой Азатьян порекомендовал пациентам с брекетами, зубными протезами и диагнозом «пародонтоз».

По его словам, использование ультразвуковой щетки не подразумевает каких-то особых противопоказаний, поскольку такие устройства не наносят организму никакого вреда. Их можно использовать начиная с трех лет и применять на ежедневной основе.

Однако есть категории людей, которым все же рекомендуется отказаться от ультразвуковой щетки. В их числе пациенты с больным сердцем и те, у кого установлены зубные импланты, поскольку в процессе чистки они могут повредиться. Для пациентов с зубными имплантами эксперт посоветовал использовать обычные зубные щетки с мягкой щетиной, а также электрические.

Ранее в октябре Азатьян перечислил опасные осложнения запущенного кариеса. Как предупредил эксперт, при отсутствии лечения кариес может привести к развитию пульпита — воспаления тканей зуба, которое сопровождается сильнейшей болью. Также кариес опасен возникновением периодонтального абсцесса — распространения инфекции по зубным каналам, что способствует воспалению расположенных рядом тканей.

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