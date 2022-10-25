Глава Чечни Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы со стороны ВСУ новых регионов России

Россия слабо отвечает на обстрелы ее регионов вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 25 октября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы отвечаем слабо», — сказал Кадыров в аудиосообщении, которое он разместил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что боевые действия идут уже на территории РФ.

Глава республики выступил за более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Он подчеркнул, что очень недоволен сложившейся ситуацией, но считает, что «большего и худшего» не будет.

Ранее, 21 октября, Кадыров сообщил о взятии бойцами батальона «Запад-Ахмат» инженерного оборонительного сооружения ВСУ. Где именно это произошло, он не уточнил.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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