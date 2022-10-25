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Глава Чечни Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы со стороны ВСУ новых регионов России

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Россия слабо отвечает на обстрелы ее регионов вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 25 октября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Мы отвечаем слабо», — сказал Кадыров в аудиосообщении, которое он разместил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что боевые действия идут уже на территории РФ.

Глава республики выступил за более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Он подчеркнул, что очень недоволен сложившейся ситуацией, но считает, что «большего и худшего» не будет.

Ранее, 21 октября, Кадыров сообщил о взятии бойцами батальона «Запад-Ахмат» инженерного оборонительного сооружения ВСУ. Где именно это произошло, он не уточнил.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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