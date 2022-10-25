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Стремоусов заявил об отсутствии у ВСУ шансов продавить линию обороны в Херсонской области

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У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов продавить линию обороны в Херсонской области. Об этом во вторник, 25 октября, заявил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

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«Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, фронт держится стабильно и постоянно укрепляется. Он отметил, что Херсон переживает непростые времена, и добавил, что большая часть жителей уже находится в безопасности.

Кроме того, он сообщил, что на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек. На криворожском направлении противник также несет большие потери, в том числе среди наемников.

Накануне Стремоусов заявил, что ежедневно ВСУ теряют на херсонском направлении сотни военных. Он также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

В тот же день сообщалось о захвате в плен украинской группы диверсантов на линии фронта. Также в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны.

Ранее, 18 октября, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания региона войти в состав РФ Украина ежедневно обстреливает города субъекта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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