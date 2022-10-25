Число погибших при обстреле автомобиля в Херсонской области увеличилось до двух

Число погибших при обстреле автомобиля диверсантами в Херсонской области увеличилось до двух. Об этом сообщили 25 октября в Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

Накануне стало известно, боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли автомобиль с мирными жителями в регионе. Семья из трех человек перемещалась из одного населенного пункта в другой, когда украинские диверсанты открыли по ним огонь. Сын погиб на месте, отец с дочерью получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали медики в состоянии средней степени тяжести.

«Это страшное горе. Для киевского режима нет совсем ничего святого. Несмотря на все усилия врачей, к несчастью, мужчина скончался. Девочка находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

24 октября глава военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев также рассказал корреспонденту «Известий» о результатах обстрелов Каховской гидроэлектростанции ВСУ 19 ракетами.

20 октября украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека, более 10 получили ранения.

До этого, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с 20 октября.

30 сентября российский лидер подписал договоры о включении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ по итогам референдумов в регионах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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