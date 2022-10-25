Жителей Ставрополья предупредили о магнитных бурях

В предстоящие выходные, 29 и 30 октября, в Ставропольском крае ожидаются магнитные бури. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

В период с 26 по 28 октября магнитосфера будет спокойной и составит три балла из 10 возможных. На выходных ситуация поменяется, возможна слабая магнитная буря, которой присвоят уже пять баллов из 10.

В следующие три дня буря постепенно стихнет, и 3 ноября обстановка полностью нормализуется. Однако магнитные бури снова начнутся, но не ранее 10 ноября, сообщает NewsTracker.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут увидеть во вторник, 25 октября, солнечное затмение. К 13:38 затмение достигнет максимума, а в 14:51 прекратится.