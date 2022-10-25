Два человека погибли в лобовом ДТП под Иркутском

Под Иркутском в результате лобового столкновения двух легковых иномарок погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 24 октября на территории села Урик. Лоб в лоб столкнулись автомобили Kia Rio и Toyota Corolla Fielder, двигавшиеся навстречу друг другу.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте, пишет ИА IkritskMedia. Различные травмы получили четыре пассажира Kia, в том числе двое детей в возрасте двух и восьми лет. Информации об их состоянии не приводится.

По факту смертельного столкновения авто организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

19 октября на 227-м км автодороги Р-240 Уфа — Оренбург автомобиль «Лада Гранта» врезался в попутный «КамАЗ». Погибли два человека, еще трое пострадали и были госпитализированы.