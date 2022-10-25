Эксперт спрогнозировал уровень ключевой ставки в конце 2022 года

Ожидается, что на предстоящем заседании совета директоров Банка России (Центробанк) будет принято решение сохранить ключевую ставку на текущем значении — 7,5% годовых, рассказал «Известиям» 25 октября портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

«Ранее Центробанк подавал вполне нейтральные сигналы, но за время, прошедшее с последнего заседания, произошло много событий, которые имеют в том числе и экономические последствия», — отметил он.

Эксперт считает, что регулятор, скорее всего, займет выжидательную позицию, чтобы собрать все данные и оценить варианты развития событий.

«В этом году снижения ставки может и не случиться, к концу года ожидаем показатель на уровне 7,5% годовых. Однако в 2023 году цикл снижения ставки вполне может быть продолжен», — добавил Жорнист.

По его словам, в пользу реализации мягкого сценария в вопросе ставки играют сокращение параметров деловой активности, сокращение предпринимательской уверенности, падение ВВП РФ и крепкий рубль.

Ранее, 21 октября, главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин предположил, что в 2023 году девальвация рубля приведет к ускорению инфляции, которая окажется выше 15%, что повлияет на рост ключевой ставки выше 15%.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России в этом году состоится 28 октября. «Известия» опросили аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций: 11 из 13 экспертов спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. В то же время предполагается, что ставки на банковском рынке вырастут: по кредитам в связи с повышением рисков заемщиков, по депозитам — поскольку банкам требуется сохранить ликвидность и привлекать средства.