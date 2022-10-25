При пожаре на пассажирском судне у Индонезии погибло не менее 14 человек

Не менее 14 человек погибли при пожаре на пассажирском судне в Индонезии, об этом сообщает агентство Reuters. 312 человек остались живы благодаря спасателям, поиски пропавших продолжаются. Судно направлялось из города Купанг на остров Алор, передает телеканал «Известия». Местные рыбаки помогали людям перебраться в их лодки до прибытия специалистов. По предварительным данным, сначала загорелась крыша судна, причины произошедшего выясняются.

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