Двух человек спасли при пожаре в многоквартирном доме в Петрозаводске

В районе Соломенное в Петрозаводске при пожаре в пятиэтажном доме спасены два человека. Об этом сообщает пожарная часть № 75 в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел 24 октября в доме № 8 по улице Труда. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из окон квартиры на пятом этаже идет густой дым. Соседи сообщили им, что в помещении находятся мужчина и женщина, пишет ИА «Карелinform».

«Пожарные отыскали двух пострадавших в горящей квартире и, используя спасательные устройства капюшонного типа, вывели их и передали медикам», — говорится в сообщении.

В тушении были задействованы дежурный караул пожарной части № 75 отряда противопожарной службы по Прионежскому району, а также три единицы техники и семь человек личного состава Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона.