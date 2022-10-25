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Бастрыкин поручил выяснить причины обрушения потолка в волгоградской квартире

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Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился выяснить причины обрушения потолка в квартире в Центральном районе Волгограда. Там образовалась сквозная дыра, через которую внутрь попадает дождь, и это при том, что недавно в жилом доме проводили капитальный ремонт.

Хозяйка квартиры, пожилая женщина, рассказала, что после случившегося к ней приходили сотрудники Фонда капремонта и представители надзорных органов. Однако все закончилось составлением акта по факту осмотра. Никаких мер принято не было, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Сейчас вопросом занимается СКР. Глава ведомства поручил провести доследственную проверку. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате.

Ранее сообщалось о том, что в Волгоградской области после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при капитальном ремонте многоквартирных домов в поселке Мирный города Волгограда.

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