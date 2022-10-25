Meta заявила о работе над восстановлением работы WhatsApp

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) знает о проблемах в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta). Об этом во вторник, 25 октября, заявил представитель компании агентству Reuters.

«Нам известно, что у некоторых возникают трудности с отправкой сообщений. Мы работаем над тем, чтобы восстановить WhatsApp как можно скорее», — говорится в сообщении.

25 октября пользователи WhatsApp из разных стран пожаловались на проблемы в работе мессенджера. Наибольшее количество жалоб поступило из стран Европы. Также на сбой пожаловались пользователи из России, Египта, Турции и Украины. Чаще всего пользователи указывали на проблемы с отправкой сообщений, а также на сбои в соединении с сервером.

Позже сообщалось, что мессенджер частично возобновил работу после сбоя, однако часть пользователей всё еще жалуется на зависшие чаты, остаются проблемы с подключением к веб-версии.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что сбой мог произойти из-за того, что трафик пошел «другим путем», таким образом, он связан именно с «программной частью».