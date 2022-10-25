Солнечное затмение. Видеотрансляция

Жители европейских стран, а также Москвы, западносибирских и уральских регионов России во вторник, 25 октября, наблюдают уникальное природное явление — частичное солнечное затмение. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию. Съемка ведется в Берлине.

Как рассказала ведущий специалист «Метеоновости» Анна Васильева, Солнце будет скрыто от глаз примерно на 70.9%. Это значит, что полного затмения, при котором становится темно и на небе видны звезды, не будет. Тем не менее явление будет хорошо заметным для глаз наблюдателя.

Для москвичей затмение начнется в 12:24, максимума оно достигнет к 13:38, а в 14:51 подойдет к концу. В Екатеринбурге его будет видно в 15:59 (по местному времени), в Казани — в 13:51, в Санкт-Петербурге — в 13:27.

Затмение станет повторением солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение этого цикла состоится 4 ноября 2040 года.