Мирошник назвал арест главы «Мотор Сич» противоречащим интересам Украины

Власти Украины в ситуации с арестом директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева действуют не в интересах украинского народа. Об этом заявил во вторник, 25 октября, глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Они (украинские власти. — Ред) — иностранные марионетки во главе «украинского оккупационного режима», потому для них вопрос, кто «свой», а кто «чужой», очень сильно отличается от положений украинской конституции. По духу для них самые свои и самые близкие — это иностранные наемники. На Украине они такие же иностранные наемники, но в другой сфере и уж точно действуют не в интересах украинского народа», — сказал Мирошник ТАСС.

Он добавил, что такие люди, как Богуслаев, нужны не России, а самой Украине, но «не той Украине, которая сейчас находится во временном разграблении президента Владимира Зеленского».

Как считает Мирошник, арестом главы «Мотор Сич», который мешал откровенному разграблению предприятия, Киев пытается оправдать формирование «обменного фонда».

«Однако формирование «обменного фонда» в данном случае — это лишь корявая попытка оправдать откровенное разграбление одного из последних действующих высокотехнологичных предприятий Украины в интересах «западных партнеров». А Богуслаев этому просто мешал», — указал он.

Об аресте главы «Мотор Сич» стало известно накануне. По ходатайству Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора Шевченковский районный суд избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока проводится досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

По данным украинских спецслужб, Богуслаев вместе c главой департамента предприятия якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию. Богуслаев подозревается в «коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору». 83-летнему директору «Мотор Сич» грозит пожизненное заключение.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. В 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию предприятие потеряло крупнейший рынок сбыта и оказалось в кризисе.