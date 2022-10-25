Загазованность воздуха в Петербурге подорвала состояние памятников

Из-за загазованности воздуха в центре Санкт-Петербурга стали страдать памятники архитектуры, пишет 25 октября газета «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В частности, от загрязненного воздуха пострадали Московские ворота. Несмотря на относительно недавнюю реставрацию в 2001 году, власти города вновь объявили конкурс на обновление элементов объекта.

«В связи с тем, что ворота находятся в районе с интенсивным движением транспорта и подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды (загрязнения, загазованность), конструкции объекта, кровля, декоративные элементы, крепления скульптур, поверхность чугуна и стыки чугунных колец требуют реставрации», — объяснила в беседе с «ДП» пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова.

Состояние воздуха в городе на Неве может влиять и на другие культурные объекты. Меры по их сохранению предполагают сокращение источников загрязнения и вибрации: отвод автотранспорта, ограничение парковок, запрет на движение транспорта вблизи особо ценных памятников, вывод промышленных предприятий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Загазованность улиц Петербурга стала угрозой для памятников архитектуры».