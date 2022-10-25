После массовой драки в Москве задержаны 29 мигрантов

В Москве задержаны 29 мигрантов после массовой драки на юго-западе столицы.

«Известия» выяснили, что конфликт между двумя группами рабочих вспыхнул вечером в понедельник, 24 октября, на стройке на Мичуринском проспекте.

Задержанными оказались выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Турции. Причиной инцидента рабочие назвали личные неприязненные отношения. Пострадавших в результате драки нет.

Мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). В настоящее время проводится проверка.

29 августа массовая драка с участием 20 человек произошла в поселке Коммунарка в Новой Москве. Причиной инцидента стал бытовой конфликт.

За день до этого водители устроили драку со стрельбой в деревне Аристово в городском округе Красногорск. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 32-летний водитель вступил в конфликт с двумя молодыми людьми из иномарки. Во время схватки один из участников потасовки достал пистолет и открыл огонь. В результате он ранил своего оппонента. Пострадавшего усадили в Ford Focus и отвезли в неизвестном направлении, но ему удалось связаться со своим братом. Родственник раненого сообщил о произошедшем правоохранителям.